Албания предложила построить базу НАТО

Албания предложила НАТО создать военно-морскую базу в своей части Адриатического моря. Об этом сказала министр обороны страны Олта Джачка, сообщает РИА Новости в четверг, 3 мая.

По словам Джачка, она провела разговор с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, в ходе которого «выразила обеспокоенность активностью России, Китая, Ирана и Турции» в Балканcком регионе.

«Мы обеспокоены многочисленными угрозами, с которыми сталкивается наш регион, и думаем, что весьма важно, чтобы НАТО и США придавали немного больше значения тому, что происходит на Балканах», — заявила министра.

По ее словам, пришло время для США установить свое присутствие в Албании.

«Это присутствие США или НАТО представляло бы весьма четкую демонстрацию того, что союзники не забыли регион», — добавила Джачка.

Она уточнила, что предложила Мэттису создать военно-морскую базу в албанской части Адриатики, которой бы руководили Вашингтон и Тирана, и которая была бы «под крылом НАТО».

Министр добавила, что в последние два года армия Албании поменяла устаревшее китайское вооружение на новое, которое соответсвует стандартам НАТО и увеличила бюджет на военные нужды.