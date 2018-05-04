Мировой спрос на золото упал до рекордного минимума за 10 лет, - Reuters

Спрос на золото в первом квартале 2018 года был минимальным для этого периода за последнее десятилетие. Такие данные обнародовал Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC, сообщает Reuters.

По данным WGC, глобальный спрос в январе-марте снизился на 7% к предыдущему году до 973,5 тонны, что является минимумом для этого периода с 2008 года. Эксперты связывают стагнацию спроса на драгметалл с относительной стабильностью цен, державшихся в самом узком квартальном диапазоне более чем за десятилетие.

Основной спад спроса пришелся на инвестиционный сегмент, где потребление слитков и монет упало на 15%, а приток металла в биржевые индексные фонды рухнул на две трети в годовом сопоставлении. Ювелирный спрос снизился на 1%.

На втором по величине в мире рынке - в Индии - продажи ювелирных изделий упали на 12% ниже 88 тонн.

В WGC считают, что такая динамика обусловлена также ожиданием инвесторов повышения учетных ставок Федеральной резервной системой США, поэтому бизнесмены перестали считать золото самым доходным активом и начали искать более выгодные вложения.