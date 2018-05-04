Аэропорт Жуляны могут закрыть на год для проведения капремонта полосы

Аэропорт Жуляны могут закрыть на год для проведения капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщил в интервью Интерфаксу глава совета директоров частной компании «Мастер-Авиа», которая управляет аэропортом, Денис Костржевский.
«Полоса на сегодняшний день эксплуатируется порядка 10 лет и постепенно приходит в негодность. Для обеспечения безопасности полетов необходимо в ближайшие два-три года провести ее капремонт с закрытием аэропорта на год», — сказал Костржевский.
По его словам, полоса сейчас принадлежит коммунальному предприятию, и только оно может осуществить ее реконструкцию.
«Для того, чтобы привлечь частное финансирование в реконструкцию полосы, а это логично, необходимо решить вопрос передачи полосы либо в концессию, либо в аренду частному инвестору на условиях проведения реконструкции. Это задача стоит перед нами на последующие два-три года: обеспечить реконструкцию полосы либо за счет муниципального бюджета, либо с привлечением частного инвестора», — заявил глава совета директоров «Мастер-Авиа».
В 2017 году аэропорт Жуляны закрывался на полторы недели с 14 до 24 мая для проведения частичного ремонта полосы. На это время авиакомпании перенесли рейсы в аэропорт Борисполь. Работы финансировались КП «Международный аэропорт «Киев» и обошлись коммунальному предприятию, по данным системы Prozorro, в 24,75 млн грн.
Последний раз полная реконструкция единственной полосы с асфальтным покрытием в аэропорту проводилась в 2008 году. Тогда подрядчик на средства государственного бюджета обновил поверхность полосы и провел ее удлинение, что позволило аэропорту принимать самолеты типа Boeing 737 и Airbus A320.
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