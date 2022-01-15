В Киеве проводится эвакуация аэропорта «Жуляны»

В Киеве проводится эвакуация пассажиров в аэропорту имени Игоря Сикорского. Поскольку на почту поступило сообщение о минировании.

Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы», — сообщили в полиции.