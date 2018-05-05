Матиос обнародовал статистику самоубийств среди военных в 2018

С начала года 33 военных покончили жизнь самоубийством, больше всего случаев было в зоне боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, ссылаясь на данные в ЕРДР.

«За период этого года, это данными ЕРДР, до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих. Больше всего — в зоне АТО. Причины разные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости», — заявил Матиос.