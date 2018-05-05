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НБУ ожидает снижение стоимости кредитов для бизнеса

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НБУ ожидает снижение стоимости кредитов для бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает постепенное снижение ставок по корпоративным кредитам и ожидает обновления исторических минимумов стоимости в перспективе год-полтора.

Как сообщается в презентации на веб-сайте НБУ, банки имеют существенный потенциал для снижения ставок по кредитам благодаря удешевлению фондирования.

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«Процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на историческом минимуме, по гривневым депозитам — близки к минимальным за последние шесть лет», — отмечено в документе.

Ранее сообщалось, что доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за март возросла на 0,8 процентных пункта (п.п.) — до 11% годовых, в инвалюте снизилась на 0,3 п.п. — до 2,4% годовых. В свою очередь стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,6 п.п. — до 16,6% годовых, валютных — на 0,2 п.п., до 6,7% годовых.

Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам марта снизилась на 0,5 п.п. — до 10,8% годовых, в инвалюте — на 0,2 п.п., до 2,4% годовых. Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам марта снизилась на 0,4 п.п. — до 31,2% годовых, в инвалюте — на 0,3 п.п., до 6,4% годовых.

Нацбанк в презентации также отмечает, что стоимость финансирования для надежных заемщиков уже существенно снизилась. В том числе, доходность евробондов ДТЭК с погашением в 2024 году в период с марта 2017 года по апрель 2018 года снизилась на 6 п.п. — до 9% годовых, евробондов МХП с погашением в 2020 году — на 4,66 п.п., до 3,4% годовых, Ощадбанка с погашением в 2023 году — на 3,81 п.п., до 6,4% годовых.

Вместе с тем НБУ констатирует, что корпоративное кредитование в течение трех последних лет было практически нулевым из-за значительных списаний и реструктуризаций. Кроме того, в дальнейшем, несмотря на снижения соотношения общего объема кредитов к ВВП после вычета банками резервов под старые проблемные кредиты, динамика восстановления корпоративного кредитования будет медленной.

Нацбанк отмечает, что основной потенциал нового кредитования сосредоточен в сегменте среднего бизнеса.

НБУ, депозиты, бизнес
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