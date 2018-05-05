НБУ ожидает снижение стоимости кредитов для бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает постепенное снижение ставок по корпоративным кредитам и ожидает обновления исторических минимумов стоимости в перспективе год-полтора.
Как сообщается в презентации на веб-сайте НБУ, банки имеют существенный потенциал для снижения ставок по кредитам благодаря удешевлению фондирования.
«Процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на историческом минимуме, по гривневым депозитам — близки к минимальным за последние шесть лет», — отмечено в документе.
Ранее сообщалось, что доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за март возросла на 0,8 процентных пункта (п.п.) — до 11% годовых, в инвалюте снизилась на 0,3 п.п. — до 2,4% годовых. В свою очередь стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,6 п.п. — до 16,6% годовых, валютных — на 0,2 п.п., до 6,7% годовых.
Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам марта снизилась на 0,5 п.п. — до 10,8% годовых, в инвалюте — на 0,2 п.п., до 2,4% годовых. Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам марта снизилась на 0,4 п.п. — до 31,2% годовых, в инвалюте — на 0,3 п.п., до 6,4% годовых.
Нацбанк в презентации также отмечает, что стоимость финансирования для надежных заемщиков уже существенно снизилась. В том числе, доходность евробондов ДТЭК с погашением в 2024 году в период с марта 2017 года по апрель 2018 года снизилась на 6 п.п. — до 9% годовых, евробондов МХП с погашением в 2020 году — на 4,66 п.п., до 3,4% годовых, Ощадбанка с погашением в 2023 году — на 3,81 п.п., до 6,4% годовых.
Вместе с тем НБУ констатирует, что корпоративное кредитование в течение трех последних лет было практически нулевым из-за значительных списаний и реструктуризаций. Кроме того, в дальнейшем, несмотря на снижения соотношения общего объема кредитов к ВВП после вычета банками резервов под старые проблемные кредиты, динамика восстановления корпоративного кредитования будет медленной.
Нацбанк отмечает, что основной потенциал нового кредитования сосредоточен в сегменте среднего бизнеса.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.597,80 0.0206
|2.625,39 0.0337
|100 евро
|3.107,16 0.0049
|3.162,76 -0.0038
|10 рублей
|3,79 0.001
|4,30 0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016