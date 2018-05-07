Украина за 4 мес. увеличила импорт угля в 1,5 раза

Украина в январе-апреле 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 53,9% (на 2 млн 605,156 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 7 млн 437,472 тыс. тонн.
По данным Государственной фискальной службы, уголь импортирован на сумму $1 млрд 4,359 млн, что на 30,3% больше, чем в январе-апреле-2017 ($770,936 млн).
При этом из РФ поступил уголь на $643,58 млн (доля в импорте 64,08%), из США — на $288,411 млн (28,72%), Канады — на $48,365 млн (4,82%), других стран — на $24,003 млн (2,39%).
Кроме того, Украина в январе-апреле-2018 года экспортировала 43,491 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $7,819 млн, в том числе в РФ — на $4,597 млн, Словакию — на $3,201 млн, Венгрию — на $0,011 млн, другие страны — на $0,01 млн.
Как сообщалось, Украина планирует в 2018 году увеличить импорт углей энергетических марок на 11,3% (на 573,9 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом — до 5 млн 668,5 тыс. тонн. В т.ч. из РФ планируется импортировать 4 млн 881,5 тыс. тонн (+29,6% к 2017-му), из США — 664 тыс. тонн (+47,7%), из ЮАР — 123 тыс. тонн (-83,8%).
Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала — на $775,109 млн, в 2012 — на $2 млрд 637,028 млн и $609,392 млн, в 2013 — на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, в 2014 — на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, в 2015 — на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, в 2016 — на $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн, в 2017 — на $2 млрд 744,062 млн и $105,494 млн.
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