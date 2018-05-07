Путин оставил Медведева на посту премьер-министра

Президент России Владимир Путин, 7 мая в четвертый раз вступивший в должность, оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства.

Кандидатуру Медведева должна утвердить Госдума.

Согласно Конституции России, после инаугурации президента правительство уходит в отставку. Затем президент с согласия Госдумы назначает премьер-министра, а тот предлагает президенту кандидатуры федеральных министров.

До формирования нового состава правительства его председатель и федеральные министры продолжают работать в качестве исполняющих обязанности.

Напомним, Медведев возглавляет правительство России с 2012 года. В 2008-2012 годах он занимал пост президента страны.