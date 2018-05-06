Правительство России во главе с Медведевым завтра уйдет в отставку

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым завтра, в день инаугурации президента Владимира Путина, уйдет в отставку и, вероятно, уже через сутки будет объявлено имя следующего премьер-министра.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Радио Свобода, по данным источника в Госдуме, в нижней палате рассчитывают уже в понедельник, 7 мая, получить предложение президента о кандидатуре на пост председателя правительства, а на следующий день этот вопрос будет обсужден на заседании Госдумы.

Стоит отметить, что в 2012 году имя кандидата в премьеры — им, как и ожидалось, стал Медведев — было названо Путиным менее чем через два часа после инаугурации.