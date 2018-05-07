СБУ установила причастность кадровых военных ВС РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015 году

Следователи Службы безопасности Украины в ходе расследования обстрела жилого микрорайона Мариуполя «Восточный» 24 января 2015 года, в результате которого погиб 31 и были ранены 117 людей, установили, что это преступление совершили кадровые военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, заявляет глава СБУ Василий Грицак.

"Во время проведения нашими следователями и оперативниками расследования, было установлено и задокументировано, что это преступление совершили кадровые российские военнослужащие. Этот теракт осуществили два штатных ракетных дивизиона Вооруженных сил РФ. С территории России операцией непосредственно руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Южного военного круга ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук, во временно оккупированном Донецке обстрелом руководил полковник ВС РФ Александр Цаплюк с «позывным «Горец», — рассказал на брифинге в понедельник в Киеве Грицак.

Он сообщил, что СБУ передаст в Международный суд ООН часть собранных по событиям в Мариуполе 2015 года материалов. В частности, речь идет о перехваченных переговорах.