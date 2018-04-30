Порошенко: ООС на Донбассе призвана как можно быстрее вернуть оккупированные районы

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Операция Объединенных сил (ООС) на Донбассе призвана как можно быстрее вернуть оккупированные районы под контроль украинской власти. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с руководителями силовых ведомств.
«Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины», — подчеркнул президент.
Президент Петр Порошенко заявил, что в волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% населения Украины.
«В волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% населения Украины. Это помогло нам продержаться и дало время для восстановления и налаживания системы военного обеспечения, системы логистики, пищевого обеспечения армии», — подчеркнул глава государства.
При этом глава государства официально объявил о старте операции Объединенных сил на Донбассе. В то же время президент отметил, что за четыре года антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи.
«Формат АТО в свое время позволил разрушить планы Кремля навязать миру тезисы о том, что в Украине состоялся „государственный переворот“. С первых дней АТО планы России были разрушены, а в Украине было обеспечено свободное волеизъявление граждан на выборах, которые проходили в условиях агрессии РФ», — заявил Порошенко.
Как уточняется, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о начале Операции объединенных сил.
«Я подписываю указ Верховнокомандующего Вооруженных сил Украины о начале операции объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях. Согласно указу, с 14:00 30 апреля 2018 года начать операцию объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях в соответствии с планом операции объединенных сил», — сказал Порошенко.
Ранее сообщалось, что на Донбассе в понедельник начинается операция Объединенных сил. Отметим, ее особенности прописаны в законе о реинтеграции Донбасса. Так, руководство операцией Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях возлагается на командующего Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергея Наев.
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