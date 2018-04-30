Обнародован перечень населенных пунктов в зоне боевых действий в связи с началом ООС

В Донбассе в понедельник, 30 апреля, АТО официально заканчивается и стартует Операция объединенных сил (ООС). Волонтер Роман Доник опубликовал на своей странице в Facebook перечень населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые входят в зону боевых действий в соответствии с новыми правилами в связи с началом ООС.

По его словам, за исключением перечисленных, остальные населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областей входят в «зону безопасности». Волонтер отметил, что для этих н.п. до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется.

«Обо всех ограничениях и создании районов „ограниченного доступа“ и „запрещенного доступа“ командование ООС будет оповещать заранее. Ну, насколько это будет нужно в зависимости от обстоятельств и оперативной обстановки», — написал Доник.

Сегодня в пресс-центре штаба АТО заявили о прекращении работы и поблагодарили журналистов за сотрудничество и объективное освещение событий.