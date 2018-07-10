Украина в два раза нарастила экспорт яиц

Украина за первые 6 месяце 2018 года экспортировала 44,4 тыс. тонн яиц в скорлупе, на $39,99 млн, что в 1,93 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Аналитики компании Pro-Consulting отмечают, что Украина в течение последних лет закрепилась в статусе одного из крупнейших поставщиков яиц и яичных продуктов на мировом рынке. В 2017 году был достигнут исторический максимум по экспорту яиц из Украины, тогда отправили за рубеж практически 1,5 млрд штук яиц, что в 2 раза превысило показатель 2016 года.

Основные покупатели отечественных яиц — это страны региона MENA. ОАЭ за первое полугодие 2018 импортировали украинских яиц — на $15,65 млн. На втором месте Ирак — на $7,3 млн. Замыкает тройку лидеров Катар — на $3,8 млн.

Кроме стран Ближнего Востока и Северной Африки Украина с прошлого года стала экспортировать и в страны ЕС, в частности, в Латвию, Италию и Германию. Хотя доля экспорта по этому направлению в 2017 году была менее 2%, она является дополнительным подтверждением качества украинской продукции.