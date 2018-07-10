Нежданные победители. Что мировые СМИ пишут о чемпионате в России

Освещение мировыми СМИ чемпионата мира — 2018 в России от самых ранних этапов жеребьевки и подготовки до полуфинала показывает — мягкая сила может быть невероятно эффективной, если она исходит не только сверху, но и снизу.

До финала еще неделя, но у ЧМ-2018, если судить по газетным заголовкам, уже есть очевидный победитель: сама хозяйка чемпионата, Россия. Причем не только ее президент, хотя имя Путина склонялось в связи с чемпионатом на самые разные лады, от нейтральных до откровенно конспирологических, а вся Россия, болеющая на стадионах и у экранов, встречающая десятки тысяч незнакомцев с распростертыми объятиями и детской радостью вместо агрессии.

Идеальное совпадение собственных усилий и внешних факторов привело к тому, что позитивный пиар-эффект от проведения чемпионата уже не вмещается в привычные измеряемые величины типа количества благожелательных публикаций. Хотя ежедневные папки с «мониторингом сообщений зарубежных СМИ» для кремлевского начальства наверняка доставляют немало приятных минут читателю: «Ах какой мундиаль, господин Путин» (мексиканская газета El Universal), «Победителем стала Россия» (турецкая Milliyet), «Россия устроила отпадный чемпионат мира» (австралийская Sydney Morning Herald) и так далее, сотни статей и новостных сюжетов в самых разных медиа по всему миру.

Особенно убедительно выглядит этот медийный триумф, если учитывать, что совсем недавно все влиятельные медиа мира рисовали российский чемпионат в самых апокалиптических красках и активно давили на чувство вины читателя. «Вы готовы к чемпионату мира по позору?» — гневно спрашивал в марте заголовок Politico, а редакционная статья в Washington Post и десятках других изданий требовала от Владимира Путина освободить украинского режиссера Олега Сенцова, чтобы его заключение не омрачило радость от чемпионата.

Отдельный сюжет ЧМ-2018 — столкновение тысяч английских фанатов, впервые приехавших в Россию, с реальностью, которую британская пресса описывала им на протяжении нескольких месяцев. Таблоиды с суммарным охватом в десятки миллионов читателей упражнялись в сочинении самой карикатурной страшилки: британским болельщикам угрожали провокаторы Путина в образе соблазнительных девиц (The Sun); провокаторы Путина под видом кровожадных футбольных ультрас якобы обещали устроить англичанам «кровавую баню» (Daily Express) или выписать «смертельный приговор» (Daily Mail).

Когда неделю спустя после начала чемпионата эти же газеты стали описывать одновременно восторг тех, кто доехал, и отчаяние тех, кто (усилиями этих же газет!) остался дома и пропустил отличный праздник, это невозможно было не заметить. Конечно, российская государственная пропаганда в диапазоне от итоговых передач на ТВ до острого на язык твиттера российского посольства в Великобритании от души проехалась по такому очевидному лицемерию, но в кои-то веки обоим было совершенно нечего возразить. Название сюжета канадской телекомпании CBC отражает рефлексию самих медиа по поводу новой реальности, в которой Россия предстает жертвой, а не источником манипуляций: «Празднование чемпионата мира показывает Россию со стороны, которую обычно игнорируют западные СМИ».

Скептики оказались посрамленными по всем фронтам. Не сбылось ни одно из массы мрачных предсказаний: чемпионат не стал прикрытием ни боевых действий на украинском фронте, ни массированного наступления в Сирии, не было ни «эпидемии», ни «вируса» гомофобии, расизма, футбольного хулиганства и прочих бед, которыми стращали заголовки изданий всех стран-участниц. А предположения типа «Россия может ввести игрокам английской сборной какое-нибудь вещество, которое замедлит их на поле», высказанное в марте в эфире BBC-2 обозревателем Economist Эдвардом Лукасом, одним из самых заметных антипутинских «ястребов» в западной публицистике, сегодня кажутся смешной маргинальщиной.

Околофутбольный праздник все же был омрачен конфликтом, попавшим в заголовки мировых СМИ — но внутри самого российского общества. Сетевые анонимы, травившие россиянок за селфи с иностранцами, в заголовке израильской «Хаарец» превратились в «ультранационалистов», у которых на фоне нашествия тысяч иностранцев случилась «сексуальная паранойя». Daily Beast описывает «сексуальную революцию», которую ждут не дождутся россиянки, а Independent считает, что атмосфера чемпионата помогла приподнять «железный занавес русской сексуальности».

Но большинство публикаций концентрируется на положительных сторонах чемпионата, в первую очередь на радушии принимающей стороны. И если неожиданную прежде всего для самих россиян приветливость и миролюбивость полицейских, как и отсутствие крупных эксцессов с агрессивными фанатами можно было бы списать на ручное управление, то открытость простых россиян не объяснишь никакими кремлевскими манипуляциями. «Британские фанаты в Волгограде в один голос хвалят гостеприимство хозяев», — пишет Independent, и это новость как для приезжих, так и для самих россиян. В своей редакционной колонке под заголовком «Фестиваль свободы» традиционно критический по отношению к России Economist пишет, что «закручивание и ослабление гаек российскими властями — это не новость. Более примечательно, что сказочно успешное выступление своей сборной вдохновило простых россиян на всенародный праздник, поддержанный участниками всего политического спектра».

Все это чрезвычайно на руку патриотическим комментаторам в самой России, которые получили бесценный аргумент: «Вот видите, они сами признаются, что все эти годы клеветали на Россию, а теперь их читатели им не верят». Действительно, репортажи с чемпионата полны свидетельств иностранных фанатов в духе: «Мы прочитали столько ужасов про Россию в нашей прессе, что чуть было не передумали ехать, а тут такой праздник». Но возникает резонный вопрос: а насколько этот взрыв дружелюбия и открытости миру, с одной стороны, и ослабление репрессивного аппарата внутри самой страны вплоть до мелочей типа «можно ли будет пить пиво на улице после чемпионата» — с другой, воспроизводимы в менее уникальных условиях?

То, что они действительно уникальны, подтверждается свидетельствами и оказавшихся в России впервые, и бывалых корреспондентов московских бюро, описывающих круглосуточную спонтанную вечеринку на Никольской улице так, как будто присутствуют при крушении Берлинской стены. Продлится ли этот магический момент и после завершения чемпионата, вопрос, открытый для всех наблюдателей, но даже Economist завершает свою передовицу на более-менее оптимистической ноте: «После проведения у себя международного карнавала Кремлю теперь будет сложнее вернуть Россию в режим осажденной крепости».

Характерен подзаголовок статьи Guardian: «Страна показывает миру свои лучшие стороны — на этом примере можно изучать эффективное использование мягкой силы». С этой неуловимой силой российское государство заигрывает довольно давно, пройдя через несколько затратных и не во всем оправдавших себя экспериментов то с наймом иностранных пиарщиков, то с усилением пропагандистских медиа. В целом это выглядело довольно вымученно и привлекало лишь небольшие ресурсы для внутреннего пользования: ура, нас похвалил иностранец, только давайте не будем говорить о том, что мы сами ему за это заплатили.

С чемпионатом мира такой оглушительный успех даже у самых непримиримых критиков стал возможен только потому, что сами россияне с удовольствием, без всякого напоминания или понуждения со стороны государства включились в укрепление имиджа страны. Если российские власти захотят добиться похожего медиаэффекта еще раз, то без добровольной помощи общества им уже не обойтись.

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