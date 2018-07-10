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Практически все кредиты, выданные Финбанком, оказались инсайдерскими

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Практически все кредиты, выданные Финбанком, оказались инсайдерскими

Почти весь корпоративный кредитный портфель неплатежеспособного Финбанка - кредиты, предоставленные связанным с банком лицам, в залог по которым выдано неликвидное обеспечение или вообще необеспеченные. Об этом сообщил ФГВФЛ.

«С момента признания банка неплатежеспособным заемщики свои кредиты не обслуживают. На сегодня за счет средств, полученных Фондом в результате ликвидации и продажи имущества, из заявленных кредиторами требований на общую сумму 145,9 млн грн погашено лишь обязательство банка по выплате заработной стирать работникам, возникшей еще до признания его неплатежеспособным», - говорится в сообщении.

Оценочная стоимость активов Финбанка, определенная независимыми оценщиками, в восемь раз ниже суммы, которая зафиксирована в бухгалтерской документации. Активы, включенные в ликвидационную массу, оценено в 111,2 млн грн, в то время как «на бумаге» стоимость активов составляет 907,7 млн грн (в т. ч. 48 млн грн списана задолженность). Более 99% объема ликвидационной массы Финбанка – это кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, стоимость которых «на бумаге» составляет 904,2 млн грн (в т. ч. 48 млн грн списана задолженность). При этом независимая оценка этих кредитов составляет 109 млн грн.

Стоимость кредитов, предоставленных корпоративным заемщикам банка, «на бумаге» зафиксирована на уровне 900,5 млн грн (рыночная стоимость 107,4 млн грн). Почти 95% от общего кредитного портфеля юридических лиц – кредиты, предоставленные лицам, которые являются связанными с банком лицами. Сумма задолженности по ним составляет на дату утверждения ликвидационной массы 850,2 млн грн. С момента признания банка неплатежеспособным, заемщики свои договоры не обслуживают.

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Какого-либо имущества, на которое банка возможно было бы обратить взыскание и погасить кредитную задолженность субъектов хозяйствования, нет, то есть в залог предоставлено неликвидное обеспечение, или кредиты не обеспечены совсем (бланковые). Кредитный портфель физических лиц состоит из трех кредитов, балансовая стоимость которых «на бумаге» составляет 3,8 млн грн (рыночная стоимость 1,5 млн грн). При этом, один кредит, предоставленный заемщику, который зарегистрирован в АР Крым.

ФГВФЛ, Финбанк
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