Джордж Клуни попал в аварию в Италию и доставлен в больницу

Киноактер Джордж Клуни попал в аварию на итальянком острове Сардиния. Об этом сообщают во вторник итальянские СМИ.

По их данным, инцидент произошел в населенном пункте Коста-Кораллина, где скутер актера столкнулся с автомобилем. Подробности ДТП не уточняются.

Клуни госпитализирован в отделение скорой помощи больницы города Олбия. После компьютерной томографии у него диагностированы травма таза и ушибы ноги и руки. Его состояние не вызывает опасений.

Вскоре после инцидента в госпиталь прибыла супруга Клуни Амаль, с которой они покинули медучреждение на автомобиле.

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57-летний американский актер и режиссер на Сардинии принимает участие в съемках сериала по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22».