Союзники США по НАТО боятся, что Трамп за их спинами договорится с Путиным

Союзники США по НАТО опасаются, что президент Дональд Трамп без их ведома и согласия может достичь двусторонних соглашений с российским лидером Владимиром Путиным в Финляндии. Об этом пишет в среду газета El Pais.
«Раньше саммит между американским президентом и его российским коллегой встречался с надеждой, а теперь — с опасением», — приводит издание слова сотрудника НАТО. По мнению источников газеты, «Трамп является непредсказуемым», и все «зависит от его расположения духа».
Как отмечает El Pais, главы государств и правительств стран НАТО в ходе намеченного на среду ужина в Брюсселе попытаются призвать Трампа защищать в Хельсинки позицию, согласованную с союзниками.
Во вторник американский президент отправился в продолжительное европейское турне, в ходе которого посетит Великобританию, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, а 16 июля в Финляндии встретится с российским президентом.
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