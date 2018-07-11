Войти
Трамп заявил, что страны НАТО плохо платят США за свою оборону
безопастность
Трамп заявил, что страны НАТО плохо платят США за свою оборону
Туск призвал Трампа уважать союзников и не сводить все к деньгам
дружба народов
Туск призвал Трампа уважать союзников и не сводить все к деньгам

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Американские украинцы обратились к Трампу перед его встречей с Путиным

276
Американские украинцы обратились к Трампу перед его встречей с Путиным

Украинский конгресовый комитет Америки, представляющий американцев украинского происхождения, призвал президента США Дональда Трампа на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным занять жесткую позицию.

Как говорится в письме, направленном Трампу 10 июля, УККА призывает Трампа на встрече с Путиным осудить агрессию России в Украине, незаконное заключение Кремлем украинцев, атаку Москвы на американскую демократию и подтвердить, что действие санкций против России будет сохраняться или усиливаться до тех пор, пока агрессия не прекратится.

«Владимир Путин — не союзник США. Также он не является надежным международным партнером и не предан делу миру. За последние четыре года российское вторжение в Украину привело к гибели более 10 тысяч человек, заставило переселиться более двух миллионов гражданских лиц (наибольшее связанное с войной переселение в Европе после Второй мировой войны), а также к сбитому коммерческому самолету над Украиной, в результате чего погибли 298 невинных мужчин, женщин и детей, в том числе один американский гражданин», — говорится в письме.

Читайте также: Движение в центре Киева затруднено: под Радой митинг «евробляхеров»

Напомним, что встреча Трампа и Путина запланирована в Хельсинки на 16 июля. Трамп должен прибыть в столицу Финляндии 15 июля, Путин — 16-го.

Дональд Трамп, диаспора, УККУ
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 11 июля 2018
Вторник, 10 июля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.607,85 0.0061 2.628,64 -0.0011
100 евро 3.046,70 -0.0131 3.093,17 -0.0301
10 рублей 3,85 0.0004 4,29 0.0016
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинцы стали больше зарабатывать: что это значит?

Украинцы стали больше зарабатывать - по сравнению с маем прошлого года номинальная зарплата выросла почти на 28 процентов, и составила 8 тысяч 700 гривен. О чем это говорит? И достаточно ли такого роста? Более 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей, а сейчас трудовой миграции носит сезонный характер - и в ней задействованы около 9 млн (!!!) украинцев (данные Минсоцполитики). Что значат такие потрясающие цифры?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

«СОЦИС», который сломался и «сорный» рейтинг Аграрной партии

Обнародованные на днях партийные рейтинги от социологической службы «СОЦИС» (исследование проведено 21 – 27 июня 2018 года совместно с Центром «Социальный Мониторинг» и Украинским Институтом социальных исследований им. Александра Яременко) вызвали неизбежные вопросы относительно адекватности результатов. В первую очередь, крайне сомнительными представляются результаты «Аграрной партии Украины» (5,1% «от всех» / 7,9% «от определивщихся»), БПП (4,3%/6,7%) и «Винницкой европейской стратегии» (2,9% / 4,5%).
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, популистах и обществе

Если отбросить предвыборную и популистскую риторику, можно дать олигархам оценку, несколько отличную от постоянно встречающейся. «Все действительное разумно» - говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - реалистичный и эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016