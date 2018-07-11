Американские украинцы обратились к Трампу перед его встречей с Путиным

Украинский конгресовый комитет Америки, представляющий американцев украинского происхождения, призвал президента США Дональда Трампа на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным занять жесткую позицию.

Как говорится в письме, направленном Трампу 10 июля, УККА призывает Трампа на встрече с Путиным осудить агрессию России в Украине, незаконное заключение Кремлем украинцев, атаку Москвы на американскую демократию и подтвердить, что действие санкций против России будет сохраняться или усиливаться до тех пор, пока агрессия не прекратится.

«Владимир Путин — не союзник США. Также он не является надежным международным партнером и не предан делу миру. За последние четыре года российское вторжение в Украину привело к гибели более 10 тысяч человек, заставило переселиться более двух миллионов гражданских лиц (наибольшее связанное с войной переселение в Европе после Второй мировой войны), а также к сбитому коммерческому самолету над Украиной, в результате чего погибли 298 невинных мужчин, женщин и детей, в том числе один американский гражданин», — говорится в письме.

Напомним, что встреча Трампа и Путина запланирована в Хельсинки на 16 июля. Трамп должен прибыть в столицу Финляндии 15 июля, Путин — 16-го.