Трамп: Россия полностью контролирует Германию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия полностью контролируется Россией, которой Берлин платит миллиарды за газ, и в этой ситуации несправедливо, что Соединенные Штаты еще должны защищать ФРГ.
В среду утром Трамп провел короткий рабочий завтрак с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо. Плюс бывший канцлер Германии работает на российскую газовую компанию», — заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.
«Германии не должно было быть разрешено это. Германия полностью контролируется Россией, и скажите, мне, приемлемо ли это», — продолжил президент США.
«Германия платит в НАТО чуть более 1%, тогда как мы платим очень много денег, и это продолжается много лет, и ни один из предыдущих президентов ничего не сделал в этой связи. Я считаю, что это очень несправедливо для нашей страны и несправедливо для налогоплательщиков, поскольку Германия богатая страна», — добавил Трамп.
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