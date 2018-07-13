Трамп назвал темы переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе саммита в Хельсинки обсудит с российским президентом Владимиром Путиным Украину, Сирию, нераспространение ядерного оружия.

Он отметил, что встреча с Путиным пройдет после «великолепного саммита НАТО». «Мы будем говорить с президентом Путиным о ряде вещей: Украина, мы будем говорить о Сирии, мы будем говорить о других частях Ближнего Востока, мы будем говорить о ядерном нераспространении», — сказал он, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Говоря о нераспространении ядерного оружия, Трамп отметил, что «это разрушительные технологии». «Это очень, очень плохая политика. У нас нет выбора... Мы обсудим ядерное нераспространение. Для меня будет великолепным достижением, если мы можем что-то сделать по ядерному нераспространению», — подчеркнул Трамп.

Напомним, что президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки.