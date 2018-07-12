Почти половина американцев считает Обаму лучшим президентом современности

Более 40% опрошенных граждан США заявили, что Обама занимает первое или второе место в рейтинге лучших президентов США за последние 50 лет. Такие данные содержатся в опросе, проведенном исследовательским центром по изучению общественного мнения Pew, базирующимся в Вашингтоне.
Американцев в свободной форме просили рассказать, какой хозяин Белого дома, по их мнению, лучше всех справился со своей работой, и кто занял в их личном рейтинге второе место. 44% американцев назвали президента США Барака Обаму (2009-2017), на втором месте — Билл Клинтон (1993-2001). А 23% принявших участие в опросе упомянули Рональда Рейгана, который руководил страной почти 30 лет назад.
Примечательно, что президент Дональд Трамп занял четвертое место — в его поддержку высказались 19%. Отмечается, что действующего президента редко называют самым лучшим — во время правления Обамы в 2011 году, к примеру, первое место занимал Клинтон, а за первого чернокожего президента высказывались лишь 20%.
5-е место в рейтинге занял Джордж Буш-младший (2001-2009), его упомянули 14% опрошенных. Отмечается, что каждый 10-й упомянул Джона Кеннеди, причем половина опрошенных еще не родилась во время его президентства.
В исследовании отмечается, что взгляды американцев зависят от их возраста — родившиеся в XXI веке чаще выделяют Обаму, а их пожилые сограждане больше любят Рейгана. Также на выбор влияет политическая симпатия избирателей. Демократы чаще поддерживают своего представителя — Обаму, тогда как республиканцы — Рейгана.
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