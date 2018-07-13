Конец эпохи: на мысе Канаверал взорвали две башни стартового комплекса

На мысе Канаверал в США уничтожили две башни космического стартового комплекса 17, передает телеканал ABC.
Башни не использовались с сентября 2011 года. Освободившееся после их сноса место получит частная компания Moon Express, которая планирует заняться промышленной добычей полезных ископаемых на Луне.
Телеканал отмечает, что за 61 год работы башни были задействованы в 325 запусках.
Эти объекты были возведены в 1956 году первоначально для испытания ракет средней дальности Thor. В 1958 году их использовали для первой попытки доставить в космос живые организмы (мышей) с помощью ракеты-носителя Thor-Able, позднее в том же году - в попытке направить автоматическую станцию на орбиту вокруг Луны.
В августе 1959 года ракета-носитель Thor-Able, запущенная с этой площадки, вывела на орбиту спутник Explorer-6, передавший в центр управления первые фотографии Земли. В 60-х годах прошлого века этот комплекс использовался для пусков ракет-носителей Delta для вывода на орбиту спутников связи.
Марсоходы Pathfinder, Spirit и Opportunity также были запущены с этого пускового комплекса.
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