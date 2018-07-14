Украина подписала соглашение с Airbus о поставках вертолетов на сумму €555 млн

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что МВД и корпорация Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму €555 млн.

«Подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Сумма контракта €555 млн», — написал он в субботу в Twitter.

По словам Гройсмана, часть финансирования по данному соглашению обеспечивают французские партнеры.