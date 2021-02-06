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Нацгвардия за два года получит 10 французских вертолетов H225

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Нацгвардия за два года получит 10 французских вертолетов H225

Национальная гвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters, сообщает МВД.

В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП «Украинское авиационно-транспортное предприятие «Хорив-АВИА» подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии, отмечается в сообщении в Телеграм-канале МВД.

На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных предварительно.

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В 2018-2019 гг. компания Airbus Helicopters поставила два вертолета. Кроме того, представители компании переучивали два экипажа Нацгвардии и часть инженерно-технического состава (на территории Франции, Шотландии и Германии для обеспечения обслуживания и эксплуатации этих вертолетов).

МВД, Airbus, Нацгвардия, вертолеты, H225
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