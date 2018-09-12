В охране Трампа появился сикх в тюрбане

Выходец из Индии Аншдип Сингх Бхатиа стал первым сикхом в личной охране президента США Дональда Трампа. На церемонии в Вашингтоне ему был вручен личный жетон, подтверждающий службу его обладателя в элитной группе президентских секьюрити, сообщила газета «Hindustan Times».

До назначению в охрану Трампа первому в ней сикху довелось проучиться в школе американского спецназа, где готовят диверсантов для действий в глубоком тылу противника. Трудно сказать, понадобятся ли Бхатиа на новом месте службы полученные им навыки выживания в джунглях и умение бесшумно снимать вражеских часовых, но мгновенная реакция, прекрасные физические данные и познания в различных видах единоборств в охране хозяина Белого дома ему обязательно пригодятся.

Аншдип — родом из «индийского Манчестера», расположенного в штате Пенджаб города ткачей Лудхиана. В 2000 году, когда будущему телохранителю американского лидера исполнилось 10 лет, его семья перебралась на жительство в США.

Других подробностей о жизни Бхатиа за океаном «Hindustan Times» не приводит, однако делает немаловажное уточнение, которое весьма точно характеризует этого человека. Аншдип был обескуражен, когда ему предложили «изменить свои взгляды», дипломатично пишет газета, не считая нужным называть вещи своими именами. В действительности американцы могли потребовать от индийца при приеме на службу в спецвойска не покрывать голову обязательным для мужчин-сикхов тюрбаном, считающимся у сикхов символом веры, сбрить бороду и совершить другие внешние трансформации, без которых ему не светила бы будущая карьера. Бхатиа отверг такие требования и отстоял в американском суде свое право даже в погонах выполнять предписываемые своей религией правила для сикхов.