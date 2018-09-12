Apple представила новые смартфоны iPhone

Компания Apple представила в среду новые модели смартфонов iPhone в ходе презентации в штаб-квартире в Купертино (Калифорния). Трансляция мероприятия велась на сайте Apple.
Как сообщили представители компании, первая из представленных моделей является улучшенной версией iPhone X, вышедшего год назад. Обновленный гаджет получил название iPhone XS. Он, как и оригинальная модель, имеет экран с диагональю 5,8 дюйма, изготовленный из более прочного стекла, чем ранее.
Устройство также оснащено улучшенным шестиядерным процессором A12 Bionic, который, как уверяют в Apple, работает в два раза быстрее предыдущей модели и более эффективно раскрывает возможности приложений, задействующих функцию дополненной реальности. Аппарат также обладает улучшенной двойной 12-мегапиксельной камерой, которая, благодаря новому процессору, делает более качественные снимки, отметили в компании.
Другой из представленных смартфонов получил название iPhone XS Max. Его основным отличием является увеличенный экран размером в 6,5 дюйма. При этом остальные характеристики гаджета не будут отличаться от младшей модели. Как объявили в ходе презентации, смартфоны также будут обладать поддержкой сразу двух sim-карт.
iPhone Xr – упрощенная, более дешевая модель. Она будет продаваться в шести вариантах: желтый, красный, синий, коралловый, черный, белый. У него не OLED, а LCD-дисплей под называнием Liquid Retina. Задняя камера у этой модели тоже одна. Держать зарядку он должен на полтора часа больше, чем iPhone 8 Plus. Вместо технологии 3D Touch у iPhone Xr так называемый Haptic Touch.
Стоимость iPhone Xs будет начинаться от $999, а iPhone Xs Max — от $1099. iPhone XR самый доступный - версия на 64 Гб обойдется владельцу в $749.
Предзаказ стартует в конце сентября-начале октября, так что у пользователей еще будет время подумать, какую именно модель выбрать.
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