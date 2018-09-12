Новые Apple Watch станут больше и начнут заботиться о здоровье

Дисплей новых часов Apple Watch будет на 30% больше предыдущей версии. Также часы научатся измерять кардиограмму. Об этом было объявлено во время презентация новых продуктов Apple.
Как обещается, новая модель S4 получит более быстрый процессор и будет держать зарядку 18 часов.
Новинка, по мнению изготовителей, предназначена во многом для потребителей, заботящихся о своем здоровье и спортивной форме. Так, у часов появится функция электрокардиограммы. S4 отслеживает информацию о сердцебиении и хранит ее в приложении Health. Часы также научились определять, когда их владелец падает, и предлагать позвонить в службу спасения. При отсутствии реакции владельца в течение минуты они звонят сами.
Колесо Digital Crown стало удобнее в использовании — теперь у него есть физическая отдача, что будет полезно для любителей слушать подкасты.
Новые Apple Watch будут доступны в трех цветах: серебряном, золотистом и серо-серебристом. Цена на часы начинается с $399, а стоимость S3 опустится до $279. Старт продаж — 21 сентября. Ремешки от старых часов подойдут и к новым.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016