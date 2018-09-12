Новые Apple Watch станут больше и начнут заботиться о здоровье

Дисплей новых часов Apple Watch будет на 30% больше предыдущей версии. Также часы научатся измерять кардиограмму. Об этом было объявлено во время презентация новых продуктов Apple.

Как обещается, новая модель S4 получит более быстрый процессор и будет держать зарядку 18 часов.

Новинка, по мнению изготовителей, предназначена во многом для потребителей, заботящихся о своем здоровье и спортивной форме. Так, у часов появится функция электрокардиограммы. S4 отслеживает информацию о сердцебиении и хранит ее в приложении Health. Часы также научились определять, когда их владелец падает, и предлагать позвонить в службу спасения. При отсутствии реакции владельца в течение минуты они звонят сами.

Колесо Digital Crown стало удобнее в использовании — теперь у него есть физическая отдача, что будет полезно для любителей слушать подкасты.

Новые Apple Watch будут доступны в трех цветах: серебряном, золотистом и серо-серебристом. Цена на часы начинается с $399, а стоимость S3 опустится до $279. Старт продаж — 21 сентября. Ремешки от старых часов подойдут и к новым.