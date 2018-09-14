Войти
На 2019 год правительство планирует рост ВВП 3% и инфляцию 7,4%
госфинансы
На 2019 год правительство планирует рост ВВП 3% и инфляцию 7,4%
Курт Волкер раскритиковал Киев за отношение к жителям Донбасса
позиция
Курт Волкер раскритиковал Киев за отношение к жителям Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

ближний восток
RSS

В ФРГ не видят перспектив сохранения Асада у власти в Сирии

328
В ФРГ не видят перспектив сохранения Асада у власти в Сирии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас убежден, что все сирийцы, включая беженцев, должны участвовать в политическом процессе урегулирования конфликта в Сирии, и ему трудно представить, что президент САР Башар Асад после завершения этих процедур останется у власти.

«В рамках этого политического процесса будет собран конституционный комитет, чтобы затем начался демократический процесс, в ходе которого сирийцы, все сирийцы без исключения, и те, которые бежали, и те, которые были изгнаны, определят будущее своей страны», — сказал Маас в пятницу в Берлине на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Чтобы по завершении такого процесса открылась перспектива для Асада... я себе представить такого не могу», — подчеркнул он.

Читайте также: Расследование подтвердило принадлежность Александра Петрова и Руслана Боширова к с российским спецслужбам

Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского нацдиалога. Эта структура совместно со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для выработки конституции страны. Эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.

Сирия, Башар Асад
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 14 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О причинах спроса на Кейнса

Политические элиты стали слабыми и бояться расстреливать своих избирателей. Отсюда и повышенный спрос на Кейнса. Конечно, это грубоватое представление, но в основах вся экономическая политика сводится к простым вещам - давать деньги Lehman Brothers или не давать, поддерживать сталелитейные заводы или нет...
Алексей Блинов
Алексей Блинов
главный экономист Альфа-Банка Украина

Новые реалии денежного рынка

Украинская валюта ослабевает средним темпом свыше 1% за неделю, сдерживаемым крупными интервенциями Национального банка Украины. При этом гривна все равно одна из самых устойчивых валют развивающихся стран в 2018 году. Остатки на Едином казначейском счету государства успели упасть до голодного минимума 2 млрд грн в начале августа, но к концу месяца возросли сразу до 27 млрд грн. Все это выглядит несвязной картиной, но при более пристальном анализе очертания происходящего просматриваются вполне четко.
Яков Миркин
Яков Миркин
экономист

Защита от будущего кризиса. 15 правил

Мы не готовимся к кризисам – мы живем. Но все-таки краешком сознания помним – они будут. И лучше бы сегодня жить так, чтобы в кризис не каяться.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016