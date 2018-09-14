В ФРГ не видят перспектив сохранения Асада у власти в Сирии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас убежден, что все сирийцы, включая беженцев, должны участвовать в политическом процессе урегулирования конфликта в Сирии, и ему трудно представить, что президент САР Башар Асад после завершения этих процедур останется у власти.
«В рамках этого политического процесса будет собран конституционный комитет, чтобы затем начался демократический процесс, в ходе которого сирийцы, все сирийцы без исключения, и те, которые бежали, и те, которые были изгнаны, определят будущее своей страны», — сказал Маас в пятницу в Берлине на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Чтобы по завершении такого процесса открылась перспектива для Асада... я себе представить такого не могу», — подчеркнул он.
Договоренность о формировании конституционного комитета была достигнута по результатам состоявшегося 30 января в Сочи Конгресса сирийского нацдиалога. Эта структура совместно со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой должна заняться подготовкой предложений для выработки конституции страны. Эмиссар ООН высказался за то, чтобы будущий консультативный орган включал не более 50 человек.
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