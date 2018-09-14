Расследование подтвердило принадлежность Александра Петрова и Руслана Боширова к с российским спецслужбам

Александр Петров и Руслан Боширов действительно являются сотрудниками российских спецслужб — к такому выводу пришли авторы совместного расследования Bellingcat и The Insider.
В опубликованной 14 сентября первой части расследования его авторы ссылаются на некую «базу ФМС», не уточняя, что конкретно имеется в виду. В досье ФМС (Федеральная миграционная служба) нет данных об истории получения Петровым российских и загранпаспортов до 2009 года, когда ему был выдан действующий сейчас загранпаспорт. На файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать» и подпись «с.с.», что значит, по данным исследователей, «совершенно секретно».
Российские паспорта Петрова и Боширова выданы УФМС 770001 — по данным Bellingcat и The Insider паспорта в этом управлении получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов.
«Также интересно, что если поменять последнюю цифру в паспорте Петрова или Боширова, то вы опять же обнаружите людей, со странными анкетами, с неполными адресами (например, без квартиры) и отсутствующие в каких либо соцсетях и базах даннях», — пишет
The Insider.
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