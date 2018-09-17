В НАТО заявили о готовности ответить на кибератаки из России

НАТО может применить положения пятой статьи своего устава в случае кибератак со стороны России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью порталу Axios.

Генсек, однако, уточнил, что решение о совместном ответе не будет приниматься автоматически. «Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки», — Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что НАТО никогда не будет уточнять, при каких условиях будет применяться пятая статья. «Я считаю, что мы не должны давать это преимущество никакому потенциальному противнику», — резюмировал Столтенберг.

Текст пятой статьи устава НАТО допускает большие возможности для трактовок. Статья гласит, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса «будет рассматриваться как нападение на них в целом». В случае такого нападения каждая из стран Альянса окажет помощь «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы».

В июне НАТО и Европейский союз объявили о запуске совместной системы уведомлений в режиме реального времени об угрозах в киберпространстве.

Столтенберг тогда пояснил, что между НАТО и ЕС были достигнуты соглашения по 74 направлениям сотрудничества, в том числе по кибербезопасности и военному сотрудничеству. «Прогресс существенный. Например, наши организации теперь в режиме реального времени обмениваются информацией о кибератаках и деятельности вредоносных программ», — рассказал он тогда.