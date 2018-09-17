В Запорожской области во время ссоры молодой человек бросил в девушку гранату

В г.Днепрорудное Запорожской области во время ссоры мужчина бросил в девушку гранату, она получила осколочные ранения ног, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
Как уточнил Аброськин на своей странице в Фейсбук в понедельник утром, инцидент произошел в комнате общежития, между молодым человеком 1992 года рождения и его сожительницей 1998 года рождения. Мужчина бросил в сожительницу ручную осколочную гранату.
По его словам, в результате взрыва девушка получила осколочные ранения ног.
«Мы живем в „лихие времена“: если раньше мужчина с женщиной ссорились и дрались, то сегодня бросают друг в друга гранаты», — написал Аброськин.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016