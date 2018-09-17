Порошенко тоже попиарился на повышении зарплат военным

Президент Украины Петр Порошенко приветствует заложенное в проекте государственного бюджета на 2019 год повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих.
«Повышению денежного обеспечения украинского воина быть! Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в (проекте) бюджете-2019, представленном сегодня Кабмином», — написал глава государства на странице в Фейсбук.
Порошенко подчеркнул, что с 2019 года зарплата военных «увеличится минимум на 30%».
Напомним, в пятницу в ходе презентации проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже заявлял, что общий бюджет на безопасность и оборону составит 209,5 млрд грн.
По его данным, на развитие и модернизацию военной техники будет выделено 36,2 млрд грн (+3,9 млрд грн по сравнению с 2018 годом), на денежное обеспечение военнослужащих — 108,3 млрд грн (+24,1 млрд грн), общественную безопасность — 82,1 млрд грн (+16,1 млрд грн).
Премьер также отметил, что «военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн».
По словам Гройсмана, в других службах правопорядка будут получать минимальную зарплату несколько ниже, но не менее 9 тыс. грн.
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