В Австралии будут давать до 15 лет тюрьмы за иголки в продуктах

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о том, что правительство страны намерено ужесточить наказание за умышленное повреждение продуктов, вплоть до тюремного заключения сроком до 15 лет. Об этом сообщило в среду агентство Australian Associated Press.
Глава правительства объявил об этих планах на фоне продолжающегося кризиса в сельскохозяйственной отрасли страны, вызванного паникой на рынке свежих фруктов. В продукции как минимум семи австралийских производителей клубники были обнаружены швейные иглы и булавки. Позднее иглы были найдены также в яблоках и бананах. Полиция страны расследует более 20 случаев обнаружения игл во фруктах на территории шести штатов, однако выйти на след злоумышленников пока не удается.
«Я обратился к генеральному прокурору с просьбой рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за умышленную порчу продуктов вплоть до тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет, — отметил Моррисон. — Сейчас очень важно дать четкий сигнал правонарушителям — наказание будет суровым. Вы получаете 15 лет за хранение детской порнографии и финансирование терроризма. За умышленное повреждение продуктов вы тоже можете получить от 10 до 15 лет».
По данным министерства сельского хозяйства Австралии, отрасль уже понесла убытки в размере 160 млн австралийских долларов ($115 млн).
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