В данных РФ о сбившей над Украиной Boeing ракете нашли нестыковки

В рассекреченных документах, которые Минобороны России ранее, 17 сентября, представило как «неопровержимые доказательства» непричастности России к крушению малайзийского Boeing 777 под Донецком в 2014 году, есть несовпадения в датах и нетипичное написание цифры «2». На них обратила внимание «Новая газета».



Минобороны РФ показало несколько документов — «восстановленный подлинник формуляра», «сводную ведомость на изделие» и «журнал принятой продукции». В этих документах фигурирует ракета с двигателем под номером 8869032. Этой ракетой, по данным Международной следственной группы (JIT), был сбит малайзийский Boeing над Донбассом.

Ракета с таким двигателем была собрана 24 декабря 1986 года и получила серийный номер готового изделия 8868720. 29 декабря изделие было отправлено в украинскую войсковую часть 20/152, говорили в российском ведомстве.

В документах действительно присутствуют указанные номера, однако в «восстановленном подлиннике» есть «нестыковка» дат. Так, в этом документе говорится, что изделие 8720 с двигателем под номером 9032 было собрано 24 декабря 1986 года. При этом дата заполнения «восстановленного подлинника» — 14 января 1986 года — говорит о том, что он был заполнен за год до производства готового изделия. Ответственной за восстановление подлинника указана некая Дмитриева.

В «сводной ведомости на изделие» «Новая» обратила внимание на почерк того, кто ее заполнял. Так, автор выписывает цифру два, каждый раз выводя петлю наверху и внизу. В оглавлении ведомости цифра два выписана иначе. Также при написании последних двух цифр в ведомости используется более светлая ретушь.