Американское общество все еще разделено по поводу оценки деятельности Трампа

Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента Соединенных Штатов снизился за примерно месяц на один процентный пункт — до 46%, свидетельствуют результаты совместного опроса телеканал «Хилл-ТВ» и центра исследований «Харрис».
Так, по данным опроса, 22% американцев «в целом одобряют» деятельность Трампа, а 24% опрошенных — «решительно одобряют». Вместе с тем 54% респондентов заявили, что не одобряют деятельность нынешнего американского президента, среди них 13% — «в целом не одобряют», а 41% — «решительно не одобряют».
Среди мужчин рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту президента составил 54%, среди женщин — 41%.
Больше всего его деятельностью на посту президента довольны люди среднего и пожилого возраста — среди американцев 35-49 лет о поддержке решений Трампа заявляют 52% респондентов, среди американцев 50-64 лет — 48%, старше 65 лет — 47%, в то время как среди молодых людей — 18-34 года — его рейтинг составляет 42%.
Предыдущий совместный опрос «Хилл» и «Харрис» проводился в конце августа. Тогда рейтинг одобрения деятельности американского президента составлял 47%, а 53% респондентов утверждали, что не одобряют работу Дональда Трампа.
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