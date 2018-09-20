Трамп назвал самую большую ошибку США за всю историю страны

Введение войск США в Ирак в 2003 году при Джордже Буше и дальнейшие действия американской армии в Ближневосточном регионе стали самой большой ошибкой за всю историю страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью The Hill.

«Обама также ошибся, выведя войска с Ближнего Востока. Однако появиться там, на мой взгляд, стало наибольшей ошибкой за всю нашу историю», — подчеркнул действующий президент.

По его словам, это решение стоило Вашингтону $7 трлн и миллионов жизней.

США и их союзники вторглись в Ирак в 2003 году. Официальным поводом была названа связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, в частности движением «Аль-Каида».

В апреле Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение об окончательном выводе американских военных из Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что американские военные покинут арабскую республику «настолько быстро, насколько это возможно».