Порошенко обещает «выселить» Черноморский флот РФ из Крыма

Президент Петр Порошенко заявил, что планирует вычеркнуть из Конституции Украины норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время ежегодного послания к Верховной Раде.
«После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!», — сказал Порошенко.
Также президент добавил, что в понедельник своим Указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны не продлевать договор о так дружбе с Россией, но теперь решение за парламентом.
«МИД направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом вопросе — за вами, уважаемые народные депутаты», — сказал он.
Как известно, договор о дружбе между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.
Таким образом даже в случае непродления формально договор будет действовать до апреля 2019 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016