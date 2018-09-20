Порошенко обещает «выселить» Черноморский флот РФ из Крыма

Президент Петр Порошенко заявил, что планирует вычеркнуть из Конституции Украины норму, которая позволяет базирование Черноморского флота в Украине. Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время ежегодного послания к Верховной Раде.

«После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!», — сказал Порошенко.

Также президент добавил, что в понедельник своим Указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны не продлевать договор о так дружбе с Россией, но теперь решение за парламентом.

«МИД направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом вопросе — за вами, уважаемые народные депутаты», — сказал он.

Как известно, договор о дружбе между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Таким образом даже в случае непродления формально договор будет действовать до апреля 2019 года.