Пешие прогулки снижают тяжесть инсульта, - ученые

Специалисты из Гетеборгского университета в Швеции выявили еще один положительный эффект от прогулок. Оказалось, что у людей, которые ходят пешком как минимум четыре часа в неделю или занимаются плаванием два-три часа в неделю, тяжесть инсульта и его последствий ниже, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

«Инсульт является основной причиной серьезной инвалидности, поэтому важно найти способы профилактики или снижения последствий, вызванных инсультом», — отмечает ведущий автор работы Катарина Саннерхаген.

По ее словам, самые элементарные физические нагрузки могут оказаться очень действенными и уменьшить последствия острого нарушения мозгового кровообращения. Особенно это касается пожилых людей.

В ходе работы команда рассмотрела официальные медицинские данные 925 человек, средний возраст которых составил 73 года. Все пациенты перенесли инсульт.

Авторы работы проанализировали информацию о тяжести инсультов, основываясь на таких симптомах как нарушение подвижности рук и лица (как известно, при инсульте пациента может частично парализовать), уровень когнитивных способностей, навыки речи, движение глазных яблок.

Затем специалисты провели опросы среди пациентов и их родных, чтобы определить частоту и интенсивность физических нагрузок в период до инсульта. Тех людей, которые ходили пешком как минимум четыре часа в неделю, отнесли в группе с легкой физической активностью. А добровольцы, которые занимались более интенсивно (например, плавали или бегали) около двух-трех часов в неделю, попали в группу с умеренными нагрузками.

При этом 52% всех участников заявили, что вели «физически неактивный» образ жизни.

Когда исследователи сопоставили данные, оказалось, что у людей с легкой и умеренной физической активностью частота инсультов «средней тяжести» (последствия которых легче перенести) была в два раза выше. А вот у пациентов, которые вели малоподвижный образ жизни, чаще случались более «тяжелые» инсульты, последствия которых были гораздо серьезнее.

Ученые обнаружили, что, по всей видимости, положительный эффект на здоровье оказывают как легкие, так и умеренные физические нагрузки. В этих группах инсульт «средней тяжести» имели 85% и 89% пациентов соответственно.

Отмечается, что специалисты принимали во внимание и другие факторы риска, которые могли повлиять на состояние здоровье пациентов, к примеру, наличие вредных привычек, сахарного диабета и гипертонии, перенесенный инфаркт миокарда и так далее.

По мнению Саннерхаген, очевидно, что физические нагрузки благотворно влияют на мозг, однако необходимо провести больше исследований, чтобы понять, какие именно защитные механизмы они запускают.

Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Neurology.