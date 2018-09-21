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Пешие прогулки снижают тяжесть инсульта, - ученые

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Пешие прогулки снижают тяжесть инсульта, - ученые

Специалисты из Гетеборгского университета в Швеции выявили еще один положительный эффект от прогулок. Оказалось, что у людей, которые ходят пешком как минимум четыре часа в неделю или занимаются плаванием два-три часа в неделю, тяжесть инсульта и его последствий ниже, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

«Инсульт является основной причиной серьезной инвалидности, поэтому важно найти способы профилактики или снижения последствий, вызванных инсультом», — отмечает ведущий автор работы Катарина Саннерхаген.

По ее словам, самые элементарные физические нагрузки могут оказаться очень действенными и уменьшить последствия острого нарушения мозгового кровообращения. Особенно это касается пожилых людей.

В ходе работы команда рассмотрела официальные медицинские данные 925 человек, средний возраст которых составил 73 года. Все пациенты перенесли инсульт.

Авторы работы проанализировали информацию о тяжести инсультов, основываясь на таких симптомах как нарушение подвижности рук и лица (как известно, при инсульте пациента может частично парализовать), уровень когнитивных способностей, навыки речи, движение глазных яблок.

Затем специалисты провели опросы среди пациентов и их родных, чтобы определить частоту и интенсивность физических нагрузок в период до инсульта. Тех людей, которые ходили пешком как минимум четыре часа в неделю, отнесли в группе с легкой физической активностью. А добровольцы, которые занимались более интенсивно (например, плавали или бегали) около двух-трех часов в неделю, попали в группу с умеренными нагрузками.

При этом 52% всех участников заявили, что вели «физически неактивный» образ жизни.

Когда исследователи сопоставили данные, оказалось, что у людей с легкой и умеренной физической активностью частота инсультов «средней тяжести» (последствия которых легче перенести) была в два раза выше. А вот у пациентов, которые вели малоподвижный образ жизни, чаще случались более «тяжелые» инсульты, последствия которых были гораздо серьезнее.

Ученые обнаружили, что, по всей видимости, положительный эффект на здоровье оказывают как легкие, так и умеренные физические нагрузки. В этих группах инсульт «средней тяжести» имели 85% и 89% пациентов соответственно.

Отмечается, что специалисты принимали во внимание и другие факторы риска, которые могли повлиять на состояние здоровье пациентов, к примеру, наличие вредных привычек, сахарного диабета и гипертонии, перенесенный инфаркт миокарда и так далее.

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По мнению Саннерхаген, очевидно, что физические нагрузки благотворно влияют на мозг, однако необходимо провести больше исследований, чтобы понять, какие именно защитные механизмы они запускают.

Научная статья по итогам исследования была опубликована в журнале Neurology.

наука, медицина, инсульт, прогулка
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