Долгий сон оказался связан с риском инсульта

Пожилые люди, которые спят днем больше полутора часов или ночью дольше девяти часов, чаще страдают от инсульта. Об этом говорят данные о более чем 31 тысяче китайцев. Исследование опубликовал научный журнал Neurology.
Ученые не пришли к однозначному ответу на вопрос, полезен длительный сон или вреден. В очередной раз внести в него ясность, китайские ученые исследовали данные 31750 человек со средним возрастом 62 года. В их число попали люди, у которых до начала исследования не было инсультов или иных серьезных проблем со здоровьем.
В течение шести последующих лет ученые следили за здоровьем участников исследования, проводили опросы о том, как долго те спят как ночью, так и днем. За это время среди испытуемых произошло 1557 случаев инсульта.
В результате оказалось, что у тех, кто спит девять или более часов в сутки, инсульты случались на 23% чаще остальных. При этом гораздо лучше в этом отношении показали себя те, кто спит меньше семи часов или от восьми до девяти: у них инсульт случался реже, чем у тех, кто спит от семи до восьми часов в сутки.
Кроме того, бо́льшую склонность к инсульту ученые обнаружили у тех людей, кто долго спит днем. У тех участников исследования, кто спал днем в течение более чем полутора часов, инсульт случался на 25% чаще остальных.
Ученые отдельно отмечают, что они корректировали результаты исследования с учетом других факторов риска инсульта, чтобы сделать исследование максимально точным. Также они добавляют, что их работа не установила причинно-следственной связи между избытком сна и инсультом. Результаты показывают только статистическую связь, а остальное нужно установить в дополнительных исследованиях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016