На Закарпатье во двор депутата бросили гранату

Полиция Закарпатской области разыскивает неизвестного, который бросил взрывное устройство во дворе жительницы города Виноградов, депутата городского совета Элисы Сидей.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, около 4:30 утра на линию «102» поступило сообщение о повреждении имущества в Виноградове. Прибывшая на место вызова следственно-оперативная группа установила, что во дворе 48-летней жительницы Виноградова взрыв повредил фасад дома и бетонные ступеньки.

Следователь Виноградовского отделения полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества путем взрыва). Взрывотехники изъяли вещественные доказательства и направят их на экспертизу.

По информации местного издания Mukachevo.net, в этом доме проживает депутат Виноградовского горсовета Элиса Сидей (избрана от местной организации партии «Видродження»).

На своей странице в Фейсбук Сидей разместила объявление с просьбой к жителям соседних улиц поделиться записями с камер наблюдения и сообщить (если есть) информацию о «мужчине в черной толстовке или о ком-то подозрительном».