Кремль накажет ЛДПР и КПРФ за успех на выборах

Российские партии КПРФ и ЛДПР в ходе региональных выборов, по сути, стали внесистемной оппозицией и «теперь могут разделить ее судьбу», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников, близких к администрации президента РФ. Недовольство Кремля вызвало, в частности, поведение представителя либерал-демократов Сергея Фургала, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, потом согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а затем дезавуировал свое заявление.

Собеседник издания напомнил, что под Фургала власти в 2016 году «расчищали» округ, чтобы тот мог попасть в Государственную думу.

«Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — заявил источник газеты. В качестве возможных ответных мер может стать отказ в помощи при прохождении муниципального фильтра КПРФ и ЛДПР на будущих выборах, а также от согласований с ними регионов под голосование, отметил он. По его словам, встреча с Владимиром Путиным, о которой просили Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, вряд ли состоится в ближайшее время.

Другой собеседник «Ведомостей» также подтверждает, что раздражение действиями партиями ЛДПР и КПРФ в Кремле есть. И выборы стали лишь одним из эпизодов, сказал он, напомнив, что КПРФ «педалировала пенсионную тему».

Кандидаты от ЛДПР с большим отрывом победили в минувшие выходные на выборах во Владимирской области и Хабаровском крае. Успех кандидата от КПРФ в первом туре привел к тому, что действующий глава Хакасии заранее отказался от участия во втором туре, а в Приморском крае спор между представителями «Единой России» и КПРФ вследствие многочисленных нарушений привел к отмене результатов второго тура.