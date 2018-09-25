Порошенко прибыл в США на сессию ООН

Президент Петр Порошенко прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, где примет участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Он выступит с речью в ходе общих прений 73-й ГА ООН, примет участие в Саммите миротворчества ООН, проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира, сообщает пресс-служба главы государства.

Также Порошенко встретится с представителями бизнеса и деловых кругов США.

Кроме того, программа пребывания в Нью-Йорке предусматривает встречу президента с лидерами украинской общины США.