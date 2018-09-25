В Карпатах минус 5 и выпал снег

В Ивано-Франковской области в горных районах сентябрьская непогода принесла снег и мороз. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

«По состоянию на 7:20. 25.09.2018 на г. Поп Иван Черногорский пасмурно, падает снег. Ветер Вост. Пн-Сх 5-6 м/сек. Температура воздуха −5С», — говорится в сообщении.