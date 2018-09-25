В ВСУ снова взорвался миномет «Молот»: трое пострадавших

Трое украинских военнослужащих пострадали в результате разрыва миномета «Молот» в одной из воинских частей в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя пресс-центра штаба ООС Алексея Тригуба.
«Инцидент произошел в одной из военчастей в районе проведения ООС. Причины и обстоятельства выясняет следственная комиссия», — сказал он.
Тригуб отметил, что всех троих пострадавших госпитализировали.
«Их состояние удовлетворительное», — сказал он.
Как сообщалось, 6 июля в результате разрыва миномета «Молот» на Ровенском полигоне погибли 3 военнослужащих. В Минобороны тогда сообщили, что проведенный 11 июля следственный эксперимент показал, что разрыв «Молота» произошел из-за двойной зарядки.
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