Папа Римский предостерег от чрезмерной веры в технический прогресс

Папа Римский Франциск предостерег, что вера исключительно в технический прогресс как единственный способ развития грозит утратой способности выстраивать отношения между людьми. Об этом понтифик, который во вторник прибыл в Таллин, последнюю столицу в программе своей апостольской поездки по странам Балтии, заявил на встрече с представителями руководства, гражданского общества и дипломатического корпуса Эстонии.
«Один из феноменов, который мы можем наблюдать в наших технократических обществах, это потеря смысла жизни, радости жизни, что ведет к медленному угасанию способности восприятия чуда, которое часто поддерживает людей в непростых буднях. Безоговорочная вера в технический прогресс как единственный путь развития может угрожать потерей межчеловеческих отношений, связей между поколениями и культурами», — сказал Франциск.
Понтифик назвал Эстонию «землей памяти и плодородия». «Вашему народу пришлось пережить разные исторические моменты, отмеченные страданиями и потрясениями, а также борьбой за свободу и независимость, которые зачастую оказывались под угрозой», — добавил понтифик.
Его 25-я по счету апостольская поездка по государствам Балтии (Литва, Латвия и Эстония) приурочена к 100-летию первого провозглашения независимости во всех трех республиках. Хотя она продлилась совсем недолго, здесь широко отмечают эту дату. Кроме того, Франциск повторяет в точности маршрут своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005), который преодолел его ровно 25 лет назад — в сентябре 1993 года.
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