Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за кризиса вокруг Украины

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.

«С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Призываю всех людей доброй воли молиться Всевышнему, чтобы каждое действие и политическая инициатива служили больше человеческому братству, а не личным интересам, — сказал понтифик. — Учитывая нынешнюю напряженность, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир».

Глава Римско-католической церкви не первый раз обращает внимание на ситуацию в нашей стране. Весной 2016 года Франциск объявлял сбор средств во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему в конфликте на востоке страны.