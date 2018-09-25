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64% процента украинцев хотят радикальных перемен

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64% процента украинцев хотят радикальных перемен

Более чем две трети украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, 64% выступают за радикальные изменения в стране, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг».

Согласно результатам исследования, 73% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Тогда как у 15% респондентов противоположное мнение — они считают, что направление развития страны правильное. При этом 13% затруднились ответить.

По информации группы «Рейтинг», более оптимистично оценивает состояние дел молодежь, четверть которых говорит о том, что страна развивается в правильном направлении. Хуже всего оценивают ситуацию старшие люди.

В электоральном разрезе больше всего тех, которые недовольны положением дел среди сторонников лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича, одного из лидеров «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В то же время почти три четверти сторонников президента Украины Петра Порошенко убеждены в правильности направления развития

О необходимости радикальных изменений в стране говорят 64% респондентов. При этом 12% опрошенных выступают за сохранение нынешнего положения дел, 19% хотят возвращения в прошлое.

В пресс-релизе группы «Рейтинг» отмечается, что радикальных изменений чаще требовали жители Запада, стабилизации, или возврата как было раньше, — в юго-восточных областях.

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Среди сторонников кандидатов за перемены чаще всего выступали потенциальные избиратели музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, шоумена Владимир Зеленского и мэра Львова Андрея Садового. Стабилизации ситуации чаще хотели избиратели Петра Порошенко, возвращение в прошлое — те, кто поддерживают Юрия Бойко и Вадима Рабиновича.

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Комментарии (1)
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Гость
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dima zzzzz
dima zzzzz 2 минуты назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma

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