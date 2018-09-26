Порошенко по ошибке зашел в переговорную комнату Лаврова в ООН

Президент Украины Петр Порошенко на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, случайно зашел в переговорную комнату российской делегации, где находился министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент российского РБК.
Порошенко пробыл в этой комнате около 15 секунд, после чего вышел из нее и направился в зал заседаний. Однако один из журналистов успел задать ему вопрос, который касался предложения разместить миротворцев на Донбассе.
Порошенко, якобы, не стал отвечать, бросив на ходу: «никаких ответов российским СМИ, вы — фейкньюс».
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Искал Петрушка где наливают... Промахнулся!