В России снимут четвертый фильм про гардемаринов

Актер Дмитрий Харатьян считает, что съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины-4» могут занять не менее двух лет. Об этом артист сказал в среду агентству ТАСС.
«Думаю, съемки займут не менее двух лет, — отметил Харатьян, который играет в картине одну из ролей. — Все зависит от финансирования, пока оно лишь частичное, так что съемки, которые начались в августе этого года, могут быть пролонгированы».
Актер также сказал журналистам, что главными героями фильма о приключениях гардемаринов станут дети главных героев. «В прежних кинокартинах главными героями были они сами, тут же на первый план выходят их дети, — сообщил Харатьян. — И еще у нас герой Михаила Боярского «оживает».
«Я думаю, что зритель ждет яркое интересное кино, но другое, не как раньше, — сказал актер. — Надеюсь, ожидания будут оправданы». Он рассказал, что его герой «остался тем же, но повзрослел». Артист отметил, что у его героя непростая судьба, «она пошла не вверх, а вниз, персонаж был гардемарином, а стал матросом».
В конце июня Министерство культуры РФ выделило госфинансирование на создание продолжения фильмов Светланы Дружининой, которое она задумала много лет назад. Первая картина о приключениях гардемаринов вышла в 1988 году. Главные роли в ней исполнили Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева, Михаил Боярский и другие.
Предполагается, что в новой ленте ведущие роли — детей гардемаринов — сыграют молодые актеры. События четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско- турецкой войны. Картина была задумана еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием съемки так и не начались.
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