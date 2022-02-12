Умерла Зинаида Кириенко

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, снявшаяся в экранизациях по произведениям Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», ранее попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщил СМИ представитель Союза кинематографистов РФ.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Особенно зрителям запомнилась ее Наташа в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». Также среди известных киноработ Кириенко — Ирина в «Судьбе человека», Марьяна в «Казаках», Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева «Любовь земная» и «Судьба».